Atelier A la découverte du cinéma ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Atelier A la découverte du cinéma ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure mercredi 17 juin 2026.
Pacy-sur-Eure
Atelier A la découverte du cinéma !
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Remontez le temps en partant à la découverte des ancêtres du cinéma ! Les enfants pourront découvrir les débuts du cinéma (extraits vidéos), tester des appareils et jouets inventés au 19ème siècle et repartir avec un objet qu’ils auront créé.
A partir de 7 ans.
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
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English : Atelier A la découverte du cinéma !
L’événement Atelier A la découverte du cinéma ! Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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