Atelier A la découverte du cinéma ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Pacy-sur-Eure

Atelier A la découverte du cinéma !

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Remontez le temps en partant à la découverte des ancêtres du cinéma ! Les enfants pourront découvrir les débuts du cinéma (extraits vidéos), tester des appareils et jouets inventés au 19ème siècle et repartir avec un objet qu’ils auront créé.

A partir de 7 ans.

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

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English : Atelier A la découverte du cinéma !

L’événement Atelier A la découverte du cinéma ! Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération