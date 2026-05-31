Visite guidée du château, Château du Buisson de May, Pacy-sur-Eure

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château du Buisson de May Eure

Durée 1h, départs des visites à 14h, 15h, 15h 30, 16h, 16h30 et 17h, 10€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du parc et des perspectives. Visite commentée du château et du parc, aspects historique et la rénovation en cours.

Diffusion d’un support en lien avec la thématique « Patrimoine en péril ».

Château du Buisson de May Lieu Dit le Buisson de Mai, 27120 Pacy-sur-Eure, France Pacy-sur-Eure 27120 Saint-Aquilin-de-Pacy Eure Normandie 0668992951 https://www.buissondemay.fr/ Construit par Jacques-Denis Antoine en 1781-1783, ce château a subi une campagne de restauration au XIXe siècle, effectuée par Ch. Couvreux (1895-1897). Visites sur rendez-vous du 1er mai au 30 septembre.

Visite libre du parc et des perspectives. Visite commentée du château et du parc, aspects historique et la rénovation en cours.

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