Exposition : la photographie, un lien entre les générations, Médiathèque, Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Exposition : la photographie, un lien entre les générations Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La photographie, un lien entre les générations

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, les élus du conseil municipal des enfants et les résidents de la maison de retraite de Pacy sur Eure, vous présentent leur exposition autour de leur rencontre et moment de partage de souvenirs photographiques.

Exposition en accès libre.

Médiathèque Place Dufay, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Pacy-sur-Eure Eure Normandie 02 32 36 03 27 https://www.ville-pacy-sur-eure.fr salle d’exposition au coeur du pôle culturel de Pacy sur Eure parkings à proximité

La photographie, un lien entre les générations

©Louise THOMAS