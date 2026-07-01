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Exposition : la photographie, un lien entre les générations, Médiathèque, Pacy-sur-Eure

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque · Pacy-sur-Eure

Exposition : la photographie, un lien entre les générations, Médiathèque, Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
Place Dufay, 27120 Pacy-sur-Eure
Ville
27120 Pacy-sur-Eure
Département
Eure

Exposition : la photographie, un lien entre les générations Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La photographie, un lien entre les générations
A l’occasion du bicentenaire de la photographie, les élus du conseil municipal des enfants et les résidents de la maison de retraite de Pacy sur Eure, vous présentent leur exposition autour de leur rencontre et moment de partage de souvenirs photographiques.
Exposition en accès libre.

Médiathèque Place Dufay, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Pacy-sur-Eure Eure Normandie 02 32 36 03 27 https://www.ville-pacy-sur-eure.fr salle d’exposition au coeur du pôle culturel de Pacy sur Eure parkings à proximité
La photographie, un lien entre les générations

©Louise THOMAS

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