Journées Européennes du Patrimoine Micro-conférence Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Journées Européennes du Patrimoine Micro-conférence

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avec Mathilde, médiatrice culturelle de la Micro-Folie, décryptez les différences et ressemblances de l’Art Nouveau et de l’Art Déco. Samedi à 11h .

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14

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English : Journées Européennes du Patrimoine Micro-conférence

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Micro-conférence Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine