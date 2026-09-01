Journées Européennes du Patrimoine | Micro-Folie & numérisation du patrimoine L’Eden Eymet
samedi 19 septembre 2026 · L'Eden · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Journées Européennes du Patrimoine | Micro-Folie & numérisation du patrimoine
L’Eden 21 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la Micro-Folie à travers une sélection de contenus consacrés à l’histoire de la photographie, des premières images aux pratiques contemporaines.
Pendant ces trois journées, le hall de l’Eden accueillera également une opération de collecte et de numérisation du patrimoine local. Photographiez ou numérisez vos anciennes photos, cartes postales, affiches, documents ou petits objets qui racontent l’histoire d’Eymet et de son territoire. L’objectif est de constituer une banque d’images destinée à préserver cette mémoire et à la transmettre aux générations futures.
La Micro-Folie et cette opération de numérisation seront animées par les bénévoles et les élu·es de la délégation à la culture. .
L’Eden 21 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Micro-Folie & numérisation du patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Micro-Folie & numérisation du patrimoine Eymet a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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