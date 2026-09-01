Journées Européennes du Patrimoine montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin. Place Saint-Martin Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Journées Européennes du Patrimoine montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin.

Place Saint-Martin Eglise Saint-Martin Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint Martin et démonstrations.

(limité à 15 pers/montée) .

Place Saint-Martin Eglise Saint-Martin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-paysbaumois.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine montée à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin. Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS