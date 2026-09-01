Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier apprenez à tricoter avec Kréa’tout’eure Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier apprenez à tricoter avec Kréa’tout’eure

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’image des ateliers Kréa’Tout’Eure, ces rendez-vous artistiques favorisent l’échange et le lien social tout en permettant de partager nos derniers projets et de découvrir de nouvelles techniques. Ouverts aux débutants comme aux experts, ces moments de bien-être visent à confectionner ensemble des carrés destinés aux futurs projets Tricote un sourire .

Durée 2h, 15 personnes maximum.

Ouvert aux enfants à partir de 8 ans et accompagnés jusqu’à 12 ans.

Informations pratiques

– Horaire à 15h

– Tarif Gratuit

– Sur réservation

– Contact 02 32 64 79 05 .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier apprenez à tricoter avec Kréa’tout’eure

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Atelier apprenez à tricoter avec Kréa’tout’eure Vernon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération