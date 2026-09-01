Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite guidée Les femmes artistes Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon
samedi 19 septembre 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite guidée Les femmes artistes
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:15:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée les femmes artistes de nos collections
Guidée par une médiatrice, cette visite propose de découvrir l’histoire des femmes artistes de la collection qui ont écrit l’histoire de l’art au féminin.
Durée 45 minutes.
Informations pratiques
– Horaire à 14h15
– Tarif Gratuit
– Sur réservation
– Contact 02 32 64 79 05 .
Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite guidée Les femmes artistes
L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite guidée Les femmes artistes Vernon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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