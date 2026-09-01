Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite guidée Les femmes artistes Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite guidée Les femmes artistes

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:15:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée les femmes artistes de nos collections

Guidée par une médiatrice, cette visite propose de découvrir l’histoire des femmes artistes de la collection qui ont écrit l’histoire de l’art au féminin.

Durée 45 minutes.

Informations pratiques

– Horaire à 14h15

– Tarif Gratuit

– Sur réservation

– Contact 02 32 64 79 05 .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite guidée Les femmes artistes

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite guidée Les femmes artistes Vernon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération