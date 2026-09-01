Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite libre Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite libre

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre des collections permanentes et de l’exposition temporaire actuelle La mémoire du limon, hommage à Claude Monet de Lionel Sabatté

Situé dans un hôtel particulier du 18e siècle, le musée présente une collection d’oeuvres d’art regroupant des peintures de paysages, des origines de l’Impressionnisme aux Nabis et une section d’art animalier.

Dans le cadre du centenaire de la mort de Claude Monet, le musée propose une exposition de Lionel Sabatté. L’artiste y présente des sérigraphies mémorielles créées à partir de photographies d’archives de la famille Monet et de limon séché issu du curage du bassin aux nymphéas de Giverny.

Informations pratiques

– Horaire de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

– Tarif Gratuit

– Contact 02 32 64 79 05 .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite libre

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Visite libre Vernon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération