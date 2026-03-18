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Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Pierre à Fusil Luçay-le-Mâle

samedi 19 septembre 2026 · Luçay-le-Mâle

Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Pierre à Fusil Luçay-le-Mâle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
4 Rue Roger Ménars
Ville
36360 Luçay-le-Mâle
Département
Indre
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Luçay-le-Mâle

Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Pierre à Fusil

4 Rue Roger Ménars Luçay-le-Mâle Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Pierre à Fusil à Luçay-le-Mâle ouvre exceptionnellement ses portes les après-midi.
En visite libre, découvrez ce musée qui retrace l’épopée du petit éclat du silex qui, du XVIème jusqu’au début du XXème siècle, permettait de produire l’étincelle qui, mettant le feu à la poudre, provoquait la propulsion du projectile. 2  .

4 Rue Roger Ménars Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 43 31  mairie@ville-lucaylemale.fr

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, the Mus%E9e de la Pierre %E0 Fusil %E0 Lu%E7ay-le-M%E2le will be open in the afternoons on a special basis.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Pierre à Fusil Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays de Valençay

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