Journées Européennes du Patrimoine Musée Lalique hors les murs Wingen-sur-Moder

Informations pratiques

Wingen-sur-Moder

Journées Européennes du Patrimoine Musée Lalique hors les murs

44 rue principale Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du patrimoine hors les murs à l’Espace Marc Lalique avec l’exposition Mossi un vase, des savoir-faire , des jeux autour de l’univers Lalique et une expérience en réalité virtuelle pour découvrir les sites verriers et les savoir-faire du verre et du cristal.

Les 19 et 20 septembre prochains, le musée Lalique proposera des Journées du patrimoine hors les murs à l’Espace Marc Lalique de Wingen-sur-Moder ! Il sera possible de pouvoir vivre un peu de l’expérience en verre et en cristal grâce à des photographies grand format et à différentes animations gratuites.

L’exposition Mossi un vase, des savoir-faire permettra, au travers de photographies grand format de Karine Faby, de parler des savoir-faire de la cristallerie qui se trouve depuis plus d’un siècle dans le village. Des jeux permettront aux petits et aux grands de s’amuser avec l’univers Lalique et de s’attarder sur des détails qui échapperaient au premier coup d’œil. Il sera également possible de tester des casques de réalité virtuelle pour un voyage de 4 minutes à la découverte des Etoiles terrestres. Cette plongée à 180° dans l’uni-verre de La Grande Place Musée Saint-Louis, du site verrier de Meisenthal et du musée Lalique est une véritable immersion au plus près des verriers et des œuvres. 0 .

44 rue principale Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14 info@musee-lalique.com

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English :

Heritage Days Off-Site at the Espace Marc Lalique, featuring the exhibition “Mossi? a vase, craftsmanship, games based on the world of Lalique, and a virtual reality experience to explore the glassworks and learn about glass and crystal craftsmanship.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée Lalique hors les murs Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre