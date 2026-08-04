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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Archers · Perpignan

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Rue des Archers
Adresse
PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Au Palais des Rois de Majorque La renaissance du château royal de Perpignan par Sylvain Stym-Popper
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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26  palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

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English :

At the Palace of the Kings of Majorca: The Rebirth of the Royal Castle of Perpignan by Sylvain Stym-Popper

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME

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