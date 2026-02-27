Journées européennes du patrimoine Pavillon de l’Industrie Pavillon de l’Industrie Le Creusot
Journées européennes du patrimoine Pavillon de l’Industrie Pavillon de l’Industrie Le Creusot samedi 19 septembre 2026.
Le Creusot
Journées européennes du patrimoine Pavillon de l’Industrie
Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une visite libre et gratuite (sans tablette numérique) du Pavillon de l’Industrie sera proposée de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Le Pavillon de l’Industrie est consacré à la formidable aventure industrielle du Creusot. Sa vocation Comprendre hier pour imaginer demain . Les personnages principaux de cette saga sont l’acier et les machines mais il y a aussi, comme dans toutes les épopées, des femmes et des hommes courageux, des inventions de génie, des luttes de pouvoir, des pionniers, des évolutions sociales, des révolutions techniques, de la finance, des guerres, des victoires, des déclins et bien sûr des perspectives enthousiasmantes.
Le Pavillon de l’Industrie vous présente les plus belles pièces de sa collection dans une scénographie contemporaine dans le cadre somptueux de la salle du Jeu de Paume sur le site du château de la Verrerie au Creusot. .
Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pavillon.industrie@afbourdon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine Pavillon de l’Industrie
L’événement Journées européennes du patrimoine Pavillon de l’Industrie Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-21 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71
À voir aussi à Le Creusot (Saône-et-Loire)
- Le printemps à la Baraque Association La Baraque Le Creusot 27 mai 2026
- Pau Mirabel Par Amour au cinéma Cinéma Magic Le Creusot 28 mai 2026
- Trois contes et quelques L’arc scène nationale Le Creusot Le Creusot 29 mai 2026
- Festiv’Halles Gourmandes Rue de l’Université Avenue de l’Europe Le Creusot 29 mai 2026
- Dédicace de Patrice Studer Les Carnets de Phileas Le Creusot 30 mai 2026