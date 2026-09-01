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Journées Européennes du Patrimoine: projection films sur le patrimoine en péril le bourg Saint-Julien-Molhesabate

samedi 19 septembre 2026 · le bourg · Saint-Julien-Molhesabate

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
le bourg
Adresse
Maison du Suc
Ville
43220 Saint-Julien-Molhesabate
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Julien-Molhesabate

Journées Européennes du Patrimoine: projection films sur le patrimoine en péril

le bourg Maison du Suc Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le premier film raconte les us et coutumes du temps de nos grands-parents. Le second met en valeur le patois de Haute-Loire, une langue transmise à la maison et peu à peu effacée par l’école de la République.
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le bourg Maison du Suc Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 92 81 17 

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English :

The first film depicts the customs and traditions of our grandparents’ time. The second highlights the Haute-Loire dialect, a language passed down at home that was gradually eroded by the public school system.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: projection films sur le patrimoine en péril Saint-Julien-Molhesabate a été mis à jour le 2026-08-07 par Haut Pays du Velay Tourisme

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