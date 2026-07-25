PROJECTION FILMS SUR PATRIMOINE EN PERIL A ST JULIEN MOLHESABATE, la Maison du Suc, Saint-Julien-Molhesabate
samedi 19 septembre 2026 · la Maison du Suc · Saint-Julien-Molhesabate
Informations pratiques
PROJECTION FILMS SUR PATRIMOINE EN PERIL A ST JULIEN MOLHESABATE 19 et 20 septembre la Maison du Suc Haute-Loire
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
2 projections autour du thème « Patrimoine en péril ».
Le premier film raconte les us et coutumes du temps de nos grands-parents.
Le second met en valeur le patois de Haute-Loire, une langue transmise à la maison et peu à peu effacée par l’école de la République.
Les réalisateurs de l’IEO63 sont allés recueillir la parole de nos aînés : leurs souvenirs, leur attachement à cette langue maternelle.
samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16h à la Maison du Suc,
Entrée libre
la Maison du Suc 43220 saint julien molhesabate Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
2 projections autour du thème « Patrimoine en péril ».
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