PROJECTION FILMS SUR PATRIMOINE EN PERIL A ST JULIEN MOLHESABATE, la Maison du Suc, Saint-Julien-Molhesabate

Informations pratiques

PROJECTION FILMS SUR PATRIMOINE EN PERIL A ST JULIEN MOLHESABATE 19 et 20 septembre la Maison du Suc Haute-Loire

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

2 projections autour du thème « Patrimoine en péril ».

Le premier film raconte les us et coutumes du temps de nos grands-parents.

Le second met en valeur le patois de Haute-Loire, une langue transmise à la maison et peu à peu effacée par l’école de la République.

Les réalisateurs de l’IEO63 sont allés recueillir la parole de nos aînés : leurs souvenirs, leur attachement à cette langue maternelle.

samedi 19 et dimanche 20 septembre à 16h à la Maison du Suc,

Entrée libre

la Maison du Suc 43220 saint julien molhesabate Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

2 projections autour du thème « Patrimoine en péril ».