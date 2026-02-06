L’Automnal Gourmand: atelier enfant confection de pains d’épices Saint-Julien-Molhesabate

L’Automnal Gourmand: atelier enfant confection de pains d’épices

Salle polyvalente (sous la mairie ) Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-29

2026-10-29

Nicolas Mahoudeau, apiculteur, invite les enfants de 4 à 12 ans à participer à un atelier ludique pour apprendre à confectionner leur propre pain d’épices. Une activité gourmande aux parfums de miel

.

Salle polyvalente (sous la mairie ) Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73

English :

Beekeeper Nicolas Mahoudeau invites children aged 4 to 12 to take part in a fun workshop to learn how to make their own gingerbread. A gourmet activity scented with honey

