Journées européennes du patrimoine Quel chantier ! Guérande
samedi 19 septembre 2026 · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Journées européennes du patrimoine Quel chantier !
Place Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la collégiale Saint-Aubin se découvre aussi à travers un jeu de plateau.
Installé sur le marché, ce jeu permet de découvrir de manière ludique l’architecture de la collégiale, sa construction au Moyen Âge et sa restauration actuellement en cours.
L’animation est proposée en continu pendant la matinée. .
Place Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées européennes du patrimoine Quel chantier ! Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)
- Visite régionale Guérande, Gérande, Guérande 11 septembre 2026
- Stage de dessin intensif Guérande 11 septembre 2026
- Journée commerciale Guérande 12 septembre 2026
- Samedis Fermiers aux Prés Verts Ferme Lait Prés Verts Guérande 12 septembre 2026
- Journée découverte – Formation saliculture (44), Salle des Perrières, Guérande (44), Guérande 16 septembre 2026