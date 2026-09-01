Informations pratiques

Guérande

Journées européennes du patrimoine Quel chantier !

Place Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la collégiale Saint-Aubin se découvre aussi à travers un jeu de plateau.

Installé sur le marché, ce jeu permet de découvrir de manière ludique l’architecture de la collégiale, sa construction au Moyen Âge et sa restauration actuellement en cours.

L’animation est proposée en continu pendant la matinée. .

Place Saint-Aubin Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Quel chantier ! Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44