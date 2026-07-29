Informations pratiques

Houlgate

[Journées européennes du patrimoine] Rallye patrimoine

Lieu de départ communiqué à l’inscription Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Après une introduction sur l’histoire de la ville, partez en équipe pour une découverte historique et architecturale ! Pour arriver au bout de cette visite-rallye, vous devrez vous aider des pupitres du patrimoine mis en place par la ville, et de leurs QR codes à scanner. Inscription obligatoire.

Après une introduction sur l’histoire de la ville, partez en équipe pour une découverte historique et architecturale ! Pour arriver au bout de cette visite-rallye, vous devrez vous aider des pupitres du patrimoine mis en place par la ville, et de leurs QR codes à scanner.

Smartphone et stylo à prévoir. Les personnes en fauteuil roulant doivent être accompagnées d’une personne aidante.

Inscription obligatoire en ligne ou dans les offices de tourismes de Houlgate, Dives-sur-Mer, Merville-Franceville-Plage ou Beuvron-en-Auge. .

Lieu de départ communiqué à l’inscription Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Rallye patrimoine

After an introduction to the town’s history, set off in teams on a historical and architectural tour! To complete this treasure hunt, you’ll need to make use of the heritage information boards set up by the town and scan their QR codes. Booking is essential.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Rallye patrimoine Houlgate a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge