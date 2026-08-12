Journées Européennes du Patrimoine Redon Visite du Cinémanivel Redon
samedi 19 septembre 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
Journées Européennes du Patrimoine Redon Visite du Cinémanivel
12 Quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES ET PROJECTION
Le Ciné Manivel s’invite au programme des Journées européennes du patrimoine !
Au programme des visites le matin et le film événement Fini de rire à 20h15, samedi 19 septembre.
LES VISITES SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU MATIN
Le samedi 19 septembre au matin, alors que le cinéma est fermé au public, une visite des coulisses du cinéma vous est proposée. L’occasion de découvrir les salles sous un nouveau jour, mais aussi d’accéder aux cabines de projection et de tout apprendre de l’histoire du lieu.
10h visite adultes
11h30 visite familiale
Durée env. 1h
Gratuit Réservation obligatoire auprès de Nina (nina[at]cinemanivel.fr)
Jauge limitée deux départs de visite
Certains espaces ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. .
12 Quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Redon Visite du Cinémanivel Redon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT PAYS DE REDON
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