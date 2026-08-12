Informations pratiques

Redon

Journées Européennes du Patrimoine Redon Visite du Cinémanivel

12 Quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITES ET PROJECTION

Le Ciné Manivel s’invite au programme des Journées européennes du patrimoine !

Au programme des visites le matin et le film événement Fini de rire à 20h15, samedi 19 septembre.

LES VISITES SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU MATIN

Le samedi 19 septembre au matin, alors que le cinéma est fermé au public, une visite des coulisses du cinéma vous est proposée. L’occasion de découvrir les salles sous un nouveau jour, mais aussi d’accéder aux cabines de projection et de tout apprendre de l’histoire du lieu.

10h visite adultes

11h30 visite familiale

Durée env. 1h

Gratuit Réservation obligatoire auprès de Nina (nina[at]cinemanivel.fr)

Jauge limitée deux départs de visite

Certains espaces ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. .

12 Quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Redon Visite du Cinémanivel Redon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT PAYS DE REDON