Journées Européennes du Patrimoine Regards sur le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Journées Européennes du Patrimoine Regards sur le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette sélection met en lumière la richesse et la diversité des collections de Nouvelle-Aquitaine. Des Beaux-Arts à la création contemporaine, en passant par les arts décoratifs, les patrimoines historiques, les traditions populaires et les arts vivants, elle invite à découvrir des oeuvres, de savoir-faire et des récits qui témoignent de la vitalité artistique et culturelle du territoire. Accessible gratuitement samedi et dimanche 10h-12h/14h-18h .

Micro-Folie 15 bis rue de l’Epargne Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14

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English : Journées Européennes du Patrimoine Regards sur le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Regards sur le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine