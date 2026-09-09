Journées européennes du patrimoine : réinventer le patrimoine en péril, La Còla, Aigne
samedi 19 septembre 2026 · La Còla · Aigne
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine : réinventer le patrimoine en péril Samedi 19 septembre, 18h00 La Còla Hérault
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Conférence et dédicace de Lionel Rodriguez, attaché de conservation du patrimoine :
Architecture industrielle en reconversion : le renouveau des caves coopératives du Languedoc-Roussillon, entre dynamiques de réhabilitation et recompositions territoriales.
La Còla 22 rue du Minervois 34210 AIGNE Aigne 34210 Hérault Occitanie
Conférence : Caves coopératives, un patrimoine en péril ? architecture industrielle JEP2026
Inventaire général Région Occitanie
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