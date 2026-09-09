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Journées européennes du patrimoine : réinventer le patrimoine en péril, La Còla, Aigne

samedi 19 septembre 2026 · La Còla · Aigne

Journées européennes du patrimoine : réinventer le patrimoine en péril, La Còla, Aigne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Còla
Adresse
22 rue du Minervois 34210 AIGNE
Ville
34210 Aigne
Département
Hérault
Tarif
Entrée libre

Journées européennes du patrimoine : réinventer le patrimoine en péril Samedi 19 septembre, 18h00 La Còla Hérault

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Conférence et dédicace de Lionel Rodriguez, attaché de conservation du patrimoine :
Architecture industrielle en reconversion : le renouveau des caves coopératives du Languedoc-Roussillon, entre dynamiques de réhabilitation et recompositions territoriales.

La Còla 22 rue du Minervois 34210 AIGNE Aigne 34210 Hérault Occitanie
Conférence : Caves coopératives, un patrimoine en péril ? architecture industrielle JEP2026

Inventaire général Région Occitanie

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