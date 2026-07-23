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AGENDA · Saint-Just

Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Atelier cairn ou tumulus] Saint-Just

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Just

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
10, allée des cerisiers
Ville
35550 Saint-Just
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Just

Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Atelier cairn ou tumulus]

10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Vous êtes vous déjà demandé ce qu’est un dolmen ?
La plupart de ces monuments du Néolithiques sont parvenus jusqu’à nous dans un état ruiné, cet atelier vous propose de les redécouvrir tels qu’ils jalonnaient le paysage à la fin de la Préhistoire…
Qu’est ce qu’un cairn, qu’est ce qu’un tumulus ? Faites en vous même l’expérience à travers la fabrication d’un dolmen en miniature.
À partir de 4 ans
A la Maison Mégalithes et Landes   .

10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Atelier cairn ou tumulus] Saint-Just a été mis à jour le 2026-07-23 par OT PAYS DE REDON

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