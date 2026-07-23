Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Atelier cairn ou tumulus] Saint-Just
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Atelier cairn ou tumulus]
10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Vous êtes vous déjà demandé ce qu’est un dolmen ?
La plupart de ces monuments du Néolithiques sont parvenus jusqu’à nous dans un état ruiné, cet atelier vous propose de les redécouvrir tels qu’ils jalonnaient le paysage à la fin de la Préhistoire…
Qu’est ce qu’un cairn, qu’est ce qu’un tumulus ? Faites en vous même l’expérience à travers la fabrication d’un dolmen en miniature.
À partir de 4 ans
A la Maison Mégalithes et Landes .
10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine [Saint-Just] [Atelier cairn ou tumulus] Saint-Just a été mis à jour le 2026-07-23 par OT PAYS DE REDON
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