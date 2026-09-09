Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Théâtre de la Grange et ses compagnies membres et Orchestre symphonique Alauzeta (Cour d’honneur)

10 rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

14h à 17h Théâtre de la Grange et ses compagnies membres (extraits de différentes pièces)

17h15 Orchestre symphonique Alauzeta .

10 rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39

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English : Journées européennes du patrimoine: Théâtre de la Grange et ses compagnies membres et Orchestre symphonique Alauzeta (Cour d’honneur)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Théâtre de la Grange et ses compagnies membres et Orchestre symphonique Alauzeta (Cour d’honneur) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme