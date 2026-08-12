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AGENDA · Thury

Journées européennes du patrimoine Place de l’Église Thury

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Église · Thury

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Parvis de l'église de Thury
Ville
89520 Thury
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Thury

Journées européennes du patrimoine

Place de l’Église Parvis de l’église de Thury Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du village de Thury.   .

Place de l’Église Parvis de l’église de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69  mairie-thury@orange.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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