Journées européennes du patrimoine Thury
samedi 19 septembre 2026 · Thury
Informations pratiques
Thury
Journées européennes du patrimoine
Relais du Roichat Thury Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter Le Relais du Roichat son histoire et ses travaux de rénovation. .
Relais du Roichat Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairie-thury@orange.fr
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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