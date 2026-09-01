Informations pratiques

Thury

Journées européennes du patrimoine

Relais du Roichat Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter Le Relais du Roichat son histoire et ses travaux de rénovation. .

Relais du Roichat Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairie-thury@orange.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !