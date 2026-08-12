Journées européennes du patrimoine Rue de la Fontaine Saint-Julien Thury
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Fontaine Saint-Julien · Thury
Informations pratiques
Thury
Journées européennes du patrimoine
Rue de la Fontaine Saint-Julien Lavoir de Thury Thury Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le lavoir à votre rythme ! Plongez dans l’histoire locale en explorant librement ce lieu emblématique, symbole du patrimoine rural et des traditions passées. Une balade apaisante, idéale pour s’imprégner de l’atmosphère d’antan .
Rue de la Fontaine Saint-Julien Lavoir de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairiedethury@wanadoo.fr
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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