Journées européennes du patrimoine Rue de la Fontaine Saint-Julien Thury

Informations pratiques

Thury

Journées européennes du patrimoine

Rue de la Fontaine Saint-Julien Lavoir de Thury Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le lavoir à votre rythme ! Plongez dans l’histoire locale en explorant librement ce lieu emblématique, symbole du patrimoine rural et des traditions passées. Une balade apaisante, idéale pour s’imprégner de l’atmosphère d’antan .

Rue de la Fontaine Saint-Julien Lavoir de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 69 mairiedethury@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Thury a été mis à jour le 2026-08-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !