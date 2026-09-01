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AGENDA · Trie-sur-Baïse

Journées Européennes du Patrimoine Trie-sur-Baïse

vendredi 18 septembre 2026 · Trie-sur-Baïse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
TRIE-SUR-BAISE
Ville
65220 Trie-sur-Baïse
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Trie-sur-Baïse

Journées Européennes du Patrimoine

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Samedi 19
10h-18h EXPOSITION peintures, sculptures et autres, des artistes adultes et enfants Thermais(es) à la Maison du Patrimoine de Thermes-Magnoac et VISITE de l’église (Chœur classé).
15h Exposé sur l’histoire de Thermes par Jacky Pujo.
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Dimanche 20
10h-18h EXPOSITION peintures, sculptures et autres, des artistes adultes et enfants Thermais(es) à la Maison du Patrimoine de Thermes-Magnoac.
16h Concert par l’ensemble Les voix du Cagire à l’église de Thermes-Magnoac, libre participation.
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TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88  info@tourismecoteaux65.fr

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English :

Saturday, the 19th:
10 a.m.–6 p.m. EXHIBITION—paintings, sculptures, and other works by adult and child artists from Thermes—at the Maison du Patrimoine in Thermes-Magnoac, and a TOUR of the church (listed choir).
3:00 p.m. Lecture on the history of Thermes by Jacky Pujo.
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Sunday, the 20th:
10 a.m.–6 p.m. EXHIBITION—paintings, sculptures, and other works by adult and child artists from Thermes—at the Maison du Patrimoine in Thermes-Magnoac.
4:00 p.m. Concert by the ensemble Les Voix du Cagire at the church in Thermes-Magnoac; donations welcome.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-08-14 par HPTE|CDT65

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