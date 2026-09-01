Informations pratiques

Trie-sur-Baïse

Journées Européennes du Patrimoine

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Samedi 19

10h-18h EXPOSITION peintures, sculptures et autres, des artistes adultes et enfants Thermais(es) à la Maison du Patrimoine de Thermes-Magnoac et VISITE de l’église (Chœur classé).

15h Exposé sur l’histoire de Thermes par Jacky Pujo.

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Dimanche 20

10h-18h EXPOSITION peintures, sculptures et autres, des artistes adultes et enfants Thermais(es) à la Maison du Patrimoine de Thermes-Magnoac.

16h Concert par l’ensemble Les voix du Cagire à l’église de Thermes-Magnoac, libre participation.

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TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 info@tourismecoteaux65.fr

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English :

Saturday, the 19th:

10 a.m.–6 p.m. EXHIBITION—paintings, sculptures, and other works by adult and child artists from Thermes—at the Maison du Patrimoine in Thermes-Magnoac, and a TOUR of the church (listed choir).

3:00 p.m. Lecture on the history of Thermes by Jacky Pujo.

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Sunday, the 20th:

10 a.m.–6 p.m. EXHIBITION—paintings, sculptures, and other works by adult and child artists from Thermes—at the Maison du Patrimoine in Thermes-Magnoac.

4:00 p.m. Concert by the ensemble Les Voix du Cagire at the church in Thermes-Magnoac; donations welcome.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-08-14 par HPTE|CDT65