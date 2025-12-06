Marchez pour le Téléthon TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Marchez pour le Téléthon TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse samedi 6 décembre 2025.
Marchez pour le Téléthon
TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
.
TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 23 79 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marchez pour le Téléthon Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-01-20 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65