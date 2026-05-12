Banquet des éleveurs sous les grandes halles Trie-sur-Baïse

Trie-sur-Baïse

Banquet des éleveurs

sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Repas terroir avec Pic Steak animé par les FantasKes & Les Boléros Burgais qui seront là pour mettre le feu sous la Halle de Trie !

Autant vous dire que l’ambiance promet d’être énorme.

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Deux groupes emblématiques du coin, des copains, de la musique, des produits locaux, des éleveurs, des verres qui se lèvent et une soirée qui promet d’être mémorable.

L’an dernier c’était complet, ne tardez pas trop.

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25€ le menu grillade de boeuf, accompagnement, dessert pyrénéen.

Réservations en ligne sur Helloasso.

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sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Local meal with Pic Steak hosted by FantasKes & Les Boléros Burgais who will be there to set the Halle de Trie alight!

The atmosphere promises to be enormous.

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Two emblematic local bands, friends, music, local produce, breeders, rising glasses and an evening that promises to be memorable.

Last year was sold out, so don’t delay too long.

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25? menu: grilled beef, side dish, Pyrenean dessert.

Reservations online at Helloasso.

L’événement Banquet des éleveurs Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65