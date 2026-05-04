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Vide-greniers sous les grandes halles Trie-sur-Baïse

Vide-greniers sous les grandes halles Trie-sur-Baïse dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : sous les grandes halles

Adresse : TRIE-SUR-BAISE

Ville : 65220 Trie-sur-Baïse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Trie-sur-Baïse

Vide-greniers

sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Vide-greniers organisé le club de pétanque.
Inscriptions au 07 49 16 83 27.
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sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 16 83 27 

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English :

Garage sale organized by the pétanque club.
Registration 07 49 16 83 27.

L’événement Vide-greniers Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-04 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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