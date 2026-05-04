Vide-greniers sous les grandes halles Trie-sur-Baïse

Trie-sur-Baïse

Vide-greniers

sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide-greniers organisé le club de pétanque.

Inscriptions au 07 49 16 83 27.

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sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 16 83 27

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English :

Garage sale organized by the pétanque club.

Registration 07 49 16 83 27.

L’événement Vide-greniers Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-04 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65