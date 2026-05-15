Soirée jeux TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Trie-sur-Baïse

Soirée jeux

TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Tous les 3ème vendredis du mois.

Amenez vos jeux à la mairie de Trie.

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TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie lagarouste65@gmail.com

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English :

Every 3rd Friday of the month.

Bring your games to Trie town hall.

L’événement Soirée jeux Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65