Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée jeux TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Soirée jeux TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : TRIE-SUR-BAISE

Adresse : Mairie

Ville : 65220 Trie-sur-Baïse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Trie-sur-Baïse

Soirée jeux

TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Tous les 3ème vendredis du mois.
Amenez vos jeux à la mairie de Trie.
  .

TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie   lagarouste65@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every 3rd Friday of the month.
Bring your games to Trie town hall.

L’événement Soirée jeux Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

À voir aussi à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées)