Trie-sur-Baïse

Micro Bibli

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Association La Garouste et sa Micro Bibli.

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TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 62 12 69

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English :

Association La Garouste and its Micro Bibli.

L’événement Micro Bibli Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65