Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers sur la place des carmes Trie-sur-Baïse
Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers sur la place des carmes Trie-sur-Baïse samedi 25 juillet 2026.
Trie-sur-Baïse
Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers
sur la place des carmes TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Salon des Antiquaires Brocante et Vieux Papiers.
Salon du livre .
Place des Carmes.
48ème salon.
Entrée gratuite.
Restauration à midi Buvette. .
sur la place des carmes TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 87 00 05
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English :
Salon des Antiquaires Brocante et Vieux Papiers.
Book fair .
Place des Carmes.
L’événement Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-06-15 par HPTE|CDT65
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