Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers sur la place des carmes Trie-sur-Baïse samedi 25 juillet 2026.

Trie-sur-Baïse

Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers

sur la place des carmes TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Salon des Antiquaires Brocante et Vieux Papiers.

Salon du livre .

Place des Carmes.

48ème salon.

Entrée gratuite.

Restauration à midi Buvette. .

sur la place des carmes TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 87 00 05

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English :

Salon des Antiquaires Brocante et Vieux Papiers.

Book fair .

Place des Carmes.

L’événement Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-06-15 par HPTE|CDT65