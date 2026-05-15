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Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers sur la place des carmes Trie-sur-Baïse

Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers sur la place des carmes Trie-sur-Baïse samedi 25 juillet 2026.

Lieu : sur la place des carmes

Adresse : TRIE-SUR-BAISE

Ville : 65220 Trie-sur-Baïse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Trie-sur-Baïse

Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers

sur la place des carmes TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Salon des Antiquaires Brocante et Vieux Papiers.
Salon du livre .
Place des Carmes.
48ème salon.
Entrée gratuite.
Restauration à midi Buvette.   .

sur la place des carmes TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 87 00 05 

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English :

Salon des Antiquaires Brocante et Vieux Papiers.
Book fair .
Place des Carmes.

L’événement Salon des Antiquaires Brocante et Vieux papiers Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-06-15 par HPTE|CDT65

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