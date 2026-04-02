Fête foraine TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Fête foraine TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse vendredi 31 juillet 2026.
Trie-sur-Baïse
Fête foraine
TRIE-SUR-BAISE Place centrale de Trie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-31
Samedi 1 août 14h Concours de Pétanque halle aux porcs ouvert à tous.
Lundi 3 août 14h30 Concours de Pétanque. .
TRIE-SUR-BAISE Place centrale de Trie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 ot@tourismecoteaux65.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête foraine Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-02 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
À voir aussi à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées)
- Vide grenier TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 26 avril 2026
- L’emploi près de chez vous TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 7 mai 2026
- La randonnée du FC Trail TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 8 mai 2026
- Bourse échange de plants Trie-sur-Baïse 10 mai 2026
- Brocante des Halles Ascension TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 14 mai 2026