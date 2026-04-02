Fête foraine TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Trie-sur-Baïse

Fête foraine

TRIE-SUR-BAISE Place centrale de Trie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-31

Samedi 1 août 14h Concours de Pétanque halle aux porcs ouvert à tous.

Lundi 3 août 14h30 Concours de Pétanque. .

TRIE-SUR-BAISE Place centrale de Trie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 ot@tourismecoteaux65.fr

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English :

L’événement Fête foraine Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-02 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65