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Fête foraine TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Fête foraine TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : TRIE-SUR-BAISE

Adresse : Place centrale de Trie

Ville : 65220 Trie-sur-Baïse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Trie-sur-Baïse

Fête foraine

TRIE-SUR-BAISE Place centrale de Trie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-07-31

Samedi 1 août 14h Concours de Pétanque halle aux porcs ouvert à tous.
Lundi 3 août 14h30 Concours de Pétanque.   .

TRIE-SUR-BAISE Place centrale de Trie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88  ot@tourismecoteaux65.fr

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English :

L’événement Fête foraine Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-02 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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