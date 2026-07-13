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AGENDA · Trie-sur-Baïse

Visite Bastide Trie-sur-Baïse TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

mercredi 22 juillet 2026 · TRIE-SUR-BAISE · Trie-sur-Baïse

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
TRIE-SUR-BAISE
Adresse
Place de la Mairie
Ville
65220 Trie-sur-Baïse
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Trie-sur-Baïse

Visite Bastide Trie-sur-Baïse

TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

En anglais et français.
Rendez-vous place de la Mairie.
Inscription Office de Tourisme.
Participation 5€/personne.   .

TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88  info@tourismecoteaux65.fr

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English :

In English and French.
Meet at the Town Hall square.

L’événement Visite Bastide Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-07-06 par HPTE|CDT65

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