Exposition Artisanat TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Exposition Artisanat TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse lundi 13 juillet 2026.
Trie-sur-Baïse
Exposition Artisanat
TRIE-SUR-BAISE Monastère des carmes Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-13
Exposition du travail des artisans locaux.
.
TRIE-SUR-BAISE Monastère des carmes Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88
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English :
Exhibition of work by local artisans.
L’événement Exposition Artisanat Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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