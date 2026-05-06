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Exposition Artisanat TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Exposition Artisanat TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse lundi 13 juillet 2026.

Lieu : TRIE-SUR-BAISE

Adresse : Monastère des carmes

Ville : 65220 Trie-sur-Baïse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Trie-sur-Baïse

Exposition Artisanat

TRIE-SUR-BAISE Monastère des carmes Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-13

Exposition du travail des artisans locaux.
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TRIE-SUR-BAISE Monastère des carmes Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 

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English :

Exhibition of work by local artisans.

L’événement Exposition Artisanat Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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