Exposition Artisanat TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Trie-sur-Baïse

Exposition Artisanat

TRIE-SUR-BAISE Monastère des carmes Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-13

Exposition du travail des artisans locaux.

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TRIE-SUR-BAISE Monastère des carmes Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88

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English :

Exhibition of work by local artisans.

L’événement Exposition Artisanat Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65