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AGENDA · Trie-sur-Baïse

Visite Bastide Trie-sur-Baïse TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

jeudi 6 août 2026 · TRIE-SUR-BAISE · Trie-sur-Baïse

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
TRIE-SUR-BAISE
Adresse
Place de la Mairie
Ville
65220 Trie-sur-Baïse
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Trie-sur-Baïse

Visite Bastide Trie-sur-Baïse

TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :
2026-08-06

En anglais et français.
Sur Inscription à l’Office de Tourisme.
Rendez-vous place de la Mairie.
Participation 5€/personne.   .

TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88  info@tourismecoteaux65.fr

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English :

In English and French.
Registration required at the Tourist Office.

L’événement Visite Bastide Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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