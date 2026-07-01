Visite Bastide Trie-sur-Baïse TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
jeudi 6 août 2026 · TRIE-SUR-BAISE · Trie-sur-Baïse
Informations pratiques
Trie-sur-Baïse
Visite Bastide Trie-sur-Baïse
TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
En anglais et français.
Sur Inscription à l’Office de Tourisme.
Rendez-vous place de la Mairie.
Participation 5€/personne. .
TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 info@tourismecoteaux65.fr
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English :
In English and French.
Registration required at the Tourist Office.
L’événement Visite Bastide Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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