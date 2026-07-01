Visite Bastide Trie-sur-Baïse TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Informations pratiques

Trie-sur-Baïse

Visite Bastide Trie-sur-Baïse

TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

En anglais et français.

Sur Inscription à l’Office de Tourisme.

Rendez-vous place de la Mairie.

Participation 5€/personne. .

TRIE-SUR-BAISE Place de la Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 info@tourismecoteaux65.fr

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English :

In English and French.

Registration required at the Tourist Office.

L’événement Visite Bastide Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65