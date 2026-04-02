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Vide grenier aux grandes halles Trie-sur-Baïse

Vide grenier aux grandes halles Trie-sur-Baïse dimanche 23 août 2026.

Lieu : aux grandes halles

Adresse : TRIE-SUR-BAISE

Ville : 65220 Trie-sur-Baïse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Trie-sur-Baïse

Vide grenier

aux grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Vide greniers Grande halle de Trie.
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aux grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 44 15 95 

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English :

Flea market Grande halle de Trie.

L’événement Vide grenier Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-02 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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