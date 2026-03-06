Concours Pétanque sous les grandes halles Trie-sur-Baïse

Concours Pétanque

sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Challenge Annie Roche.

sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 74 22 10

