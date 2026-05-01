Soirée jeux TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Soirée jeux TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse vendredi 15 mai 2026.
Trie-sur-Baïse
Soirée jeux
TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Tous les 3ème vendredis du mois.
Amenez vos jeux à la mairie de Trie.
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TRIE-SUR-BAISE Mairie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie lagarouste65@gmail.com
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English :
Every 3rd Friday of the month.
Bring your games to Trie town hall.
L’événement Soirée jeux Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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