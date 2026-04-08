Concours Pétanque sous les grandes halles Trie-sur-Baïse
Concours Pétanque sous les grandes halles Trie-sur-Baïse dimanche 14 juin 2026.
Trie-sur-Baïse
Concours Pétanque
sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
.
sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 56 63 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours Pétanque Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-02 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
À voir aussi à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées)
- Brocante des Halles Ascension TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 14 mai 2026
- Floralies et Vide-Greniers du Printemps Trie-sur-Baïse 31 mai 2026
- Concours Pétanque sous les grandes halles Trie-sur-Baïse 14 juin 2026
- Fête de la musique Trie-sur-Baïse 21 juin 2026
- Fête foraine TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 31 juillet 2026