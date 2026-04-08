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Concours Pétanque sous les grandes halles Trie-sur-Baïse

Concours Pétanque sous les grandes halles Trie-sur-Baïse dimanche 14 juin 2026.

Lieu : sous les grandes halles

Adresse : TRIE-SUR-BAISE

Ville : 65220 Trie-sur-Baïse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-14T

Fin : 2026-06-14T

Tarif :

Trie-sur-Baïse

Concours Pétanque

sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

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sous les grandes halles TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 56 63 11 

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English :

L’événement Concours Pétanque Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-02 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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