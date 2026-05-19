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Micro Bibli Trie-sur-Baïse

Micro Bibli Trie-sur-Baïse dimanche 21 juin 2026.

Adresse : TRIE-SUR-BAISE

Ville : 65220 Trie-sur-Baïse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Trie-sur-Baïse

Micro Bibli

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Association La Garouste et sa Micro Bibli.
  .

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 62 12 69 

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English :

Association La Garouste and its Micro Bibli.

L’événement Micro Bibli Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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