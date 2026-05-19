Micro Bibli Trie-sur-Baïse
Micro Bibli Trie-sur-Baïse dimanche 21 juin 2026.
Trie-sur-Baïse
Micro Bibli
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 13:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Association La Garouste et sa Micro Bibli.
.
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 62 12 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Association La Garouste and its Micro Bibli.
L’événement Micro Bibli Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
À voir aussi à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées)
- Floralies et Vide-Greniers du Printemps Trie-sur-Baïse 31 mai 2026
- Concours Pétanque sous les grandes halles Trie-sur-Baïse 14 juin 2026
- Fête de la musique Trie-sur-Baïse 21 juin 2026
- Banquet des éleveurs sous les grandes halles Trie-sur-Baïse 3 juillet 2026
- Vide-greniers sous les grandes halles Trie-sur-Baïse 5 juillet 2026