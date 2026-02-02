Fête de la musique Trie-sur-Baïse
Fête de la musique Trie-sur-Baïse dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Scène ouverte venez partager votre talent que vous soyez musicien, chanteur, conteur, slameur, etc.
.
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie lagarouste65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share your talent, whether you’re a musician, singer, storyteller or slammer.
L’événement Fête de la musique Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65