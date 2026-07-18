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AGENDA · Trie-sur-Baïse

Calendrier des Messes Trie-sur-Baïse

samedi 1 août 2026 · Trie-sur-Baïse

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
TRIE-SUR-BAISE
Ville
65220 Trie-sur-Baïse
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Trie-sur-Baïse

Calendrier des Messes

TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-01

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TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 37 08 51 

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English :

L’événement Calendrier des Messes Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-07-18 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65

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