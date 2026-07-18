AGENDA · Trie-sur-Baïse
Calendrier des Messes Trie-sur-Baïse
samedi 1 août 2026 · Trie-sur-Baïse
Informations pratiques
Trie-sur-Baïse
Calendrier des Messes
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-01
.
TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 37 08 51
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English :
L’événement Calendrier des Messes Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-07-18 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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