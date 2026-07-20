Informations pratiques

Avezé

Journées Européennes du Patrimoine Tuilerie des Saules

Chemin de la tuilerie Avezé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Visites guidées ou libres avec support d’information dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h. .

Chemin de la tuilerie Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 17 33

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tuilerie des Saules Avezé a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude