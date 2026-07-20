Journées Européennes du Patrimoine Tuilerie des Saules Avezé
dimanche 20 septembre 2026 · Avezé
Informations pratiques
Avezé
Journées Européennes du Patrimoine Tuilerie des Saules
Chemin de la tuilerie Avezé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Visites guidées ou libres avec support d’information dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h. .
Chemin de la tuilerie Avezé 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 17 33
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Tuilerie des Saules Avezé a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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