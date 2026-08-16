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Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI du lycée Cordouan RDV hall du lycée Cordouan Royan

samedi 19 septembre 2026 · RDV hall du lycée Cordouan · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
RDV hall du lycée Cordouan
Adresse
28 Rue Henry Dunant
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI du lycée Cordouan

RDV hall du lycée Cordouan 28 Rue Henry Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La visite des bâtiments actuels permettra de parcourir l’histoire du lycée, illustrée de photographies et de plans d’époque.
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RDV hall du lycée Cordouan 28 Rue Henry Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

A tour of the current buildings will take visitors through the school’s history, illustrated with photographs and historical floor plans.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI du lycée Cordouan Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan

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