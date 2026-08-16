Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI du lycée Cordouan RDV hall du lycée Cordouan Royan

Informations pratiques

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI du lycée Cordouan

RDV hall du lycée Cordouan 28 Rue Henry Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La visite des bâtiments actuels permettra de parcourir l’histoire du lycée, illustrée de photographies et de plans d’époque.

.

RDV hall du lycée Cordouan 28 Rue Henry Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tour of the current buildings will take visitors through the school’s history, illustrated with photographs and historical floor plans.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI du lycée Cordouan Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan