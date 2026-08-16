Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI du lycée Cordouan RDV hall du lycée Cordouan Royan
samedi 19 septembre 2026 · RDV hall du lycée Cordouan · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI du lycée Cordouan
RDV hall du lycée Cordouan 28 Rue Henry Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La visite des bâtiments actuels permettra de parcourir l’histoire du lycée, illustrée de photographies et de plans d’époque.
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RDV hall du lycée Cordouan 28 Rue Henry Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
A tour of the current buildings will take visitors through the school’s history, illustrated with photographs and historical floor plans.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite ARCHI du lycée Cordouan Royan a été mis à jour le 2026-08-12 par Mairie de Royan
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