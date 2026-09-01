JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE DE JUHÈGUES Chemin de Juhègues Torreilles

Informations pratiques

Torreilles

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE DE JUHÈGUES

Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine de Torreilles !

L’Association pour la gestion du patrimoine vous invite à pousser les portes de la chapelle de Juhègues et à découvrir son histoire, son architecture et les trésors qui témoignent du passé de la commune.

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Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

%C0 During European Heritage Days, immerse yourself in the history and heritage of Torreilles!

The Heritage Management Association invites you to step inside the Juhègues Chapel and discover its history, architecture, and the treasures that bear witness to the town’s past.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE COMMENTÉE DE LA CHAPELLE DE JUHÈGUES Torreilles a été mis à jour le 2026-09-01 par BIT DE TORREILLES