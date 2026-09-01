Informations pratiques

Torreilles

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE SAINT JULIEN & BASILISSE

Rue de l’Église Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine de Torreilles !

L’Association pour la gestion du patrimoine vous invite à pousser les portes de l’église Saint-Julien et Sainte-Basilisse et à découvrir son histoire, son architecture et les trésors qui témoignent du passé de la commune.

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Rue de l’Église Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

%C0 During European Heritage Days, immerse yourself in the history and heritage of Torreilles!

The Heritage Management Association invites you to step inside the Church of Saint-Julien and Sainte-Basilisse and discover its history, architecture, and the treasures that bear witness to the town’s past.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE SAINT JULIEN & BASILISSE Torreilles a été mis à jour le 2026-09-01 par BIT DE TORREILLES