PYRENEAN WARRIORS OPEN AIR Torreilles

PYRENEAN WARRIORS OPEN AIR

Site de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 55 – 55 – 65

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12 00:00:00

2026-09-12

Un week-end qui s’annonce “métallique” à Torreilles avec l’arrivée du festival de heavy metal traditionnel, le “Pyrenean Warriors Open air” dans l’ancienne pépinière de Juhègues !

Cet évènement organisé par l’association Pyrenean Metal, en partenariat avec la ville de Torreilles, rassemble de nombreux festivaliers venus de tous les continents pour écouter une sélection d’artistes internationaux.

Site de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie billetteriepwoa@gmail.com

English :

A ?metallic? weekend in Torreilles with the arrival of the traditional heavy metal festival, the ?Pyrenean Warriors Open air? in the former Juhègues nursery!

This event, organized by the Pyrenean Metal association in partnership with the town of Torreilles, brings together festival-goers from all continents to enjoy a selection of international artists.

