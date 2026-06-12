EXPOSITION ISABELLE ARDENE Torreilles
EXPOSITION ISABELLE ARDENE Torreilles jeudi 24 septembre 2026.
Torreilles
EXPOSITION ISABELLE ARDENE
2 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 16:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Cette exposition présente le travail d’Isabelle ARDENE.
.
2 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 92 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This exhibition features the work of Isabelle ARDENE.
L’événement EXPOSITION ISABELLE ARDENE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-12 par BIT DE TORREILLES
À voir aussi à Torreilles (Pyrénées-Orientales)
- EXPOSITION SAM&CO Place des souvenirs d’enfance Torreilles 20 juin 2026
- ATELIER CULINAIRE SUBLIMER LES FRUITS ET LÉGUMES D’ÉTÉ Torreilles 20 juin 2026
- EXPOSITION PHOTOS DÉJANTÉES Torreilles 20 juin 2026
- STAGE DE QI GONG, TAI CHI ET TUISHU Chemin de Juhègues Torreilles 21 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Parc du Jumelage Torreilles 21 juin 2026