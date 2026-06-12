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EXPOSITION ISABELLE ARDENE Torreilles

EXPOSITION ISABELLE ARDENE Torreilles

EXPOSITION ISABELLE ARDENE Torreilles jeudi 24 septembre 2026.

Adresse : 2 Avenue François Arago

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Torreilles

EXPOSITION ISABELLE ARDENE

2 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 16:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Cette exposition présente le travail d’Isabelle ARDENE.
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2 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 92 86 

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English :

This exhibition features the work of Isabelle ARDENE.

L’événement EXPOSITION ISABELLE ARDENE Torreilles a été mis à jour le 2026-06-12 par BIT DE TORREILLES

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